Sortir dans le Calvados : lundi 17 février

Mercredi, Paul Dewandre sera à Caen pour présenter son spectacle « les hommes viennent de mars, les femmes de vénus 2 l'aventure continue ». A voir en couple mais aussi entre amis, un bon moment de rire sur les travers des uns et des autres. Vous avez pu gagner vos places avec Tendance ouest. C'est mercredi à 20h au zénith de Caen.



Le cirque misère, un spectacle à voir ce lundi soir et demain mardi à Ifs à l'espace Jean Vilar. Dans Le cirque misère, Julien Candy poursuit son travail singulier autour de la manipulation d’objets et de la thématique du monde actuel et de l’être humain : les émotions et leurs mécanismes, l’homme face à l’amour, face à la modernité... Et, toujours présente, sa poésie des objets : du papier, des tréteaux, du scotch, une pièce de 2 euros... Jongleur, comédien, musicien, il l’est encore dans Le cirque misère mais il n’est plus seul. Il s’est en effet entouré de quatre acolytes aux physiques différents et aux personnalités multicartes pour conjuguer jeu théâtral, acrobaties sur engins à roues (vélo, skateboard...) équilibre sur fil ou tréteaux, chant lyrique et jonglage. Comme des enfants, les artistes « jouent » à faire du cirque et portent un regard léger, poétique mais aussi cruel sur notre monde et les absurdités de la vie. C'est à 19h30 ce lundi et demain mardi.



Les parisiens et bordelais sont déjà en vacances, alors des animations pour les plus petits sont proposées dans certaines villes du département. Par exemple à Cabourg, l'Office de Tourisme organise pour les 5-12 ans les Katy's Kid Cooking, des ateliers pâtisserie. Les petits gourmands deviennent des apprentis cuistots et réalisent leur propre goûter. A déguster sur place ou à emporter ! C'est de 15h à 17h ce lundi après midi.

