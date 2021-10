Ulla, alerte orange, les précisions de la préfecture de la Manche

La zone la plus touchée sera le Cotentin. Le vent de sud puis sud-ouest va progressivement se renforcer cet après-midi, les rafales dépassant par endroits les 100km/h, mais c'est ce soir que l'on observera les plus fortes rafales : elles atteindront généralement 100 km/h dans le Cotentin, 80 à 90 km/h sur le sud Manche, et 100 à 110 km/h sur les bords de mer.

A ce stade, la vigilance jaune pour submersion marine est activée : les vents tempétueux généreront de trèsfortes vagues en entrée de Manche à partir de ce soir (surcôte avec des coefficients de marée de 81 pour la pleine mer de vendredi soir et 84 pour la pleine mer de samedi matin). En conséquence, le niveau de la mer sera élevé.

Recommandations

Il est recommandé à la population de se tenir éloignée du bord de mer, des estuaires et des rivières côtières et de se tenir informée de l'évolution de la situation.

A titre préventif, il est fortement conseillé de limiter les déplacements et de rester prudents sur les routes surtout si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

Conséquences possibles : vents violents

- Des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des

durées relativement importantes.

- Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.

- Des branches d'arbre risquent de se rompre. Les véhicules peuvent être déportés.

- La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone

forestière.

- Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

Conseils de comportement :

- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

- Ne vous promenez pas en forêt [et sur le littoral]. En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.

- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

- Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Conseils de prudence : submersion marine

Pour les habitants de bords de mer :

- Fermer portes, fenêtres et volets en front de mer ;

- Protéger les biens susceptibles d'être inondés ou emportés ;

- Prévoir des vivres et du matériel de secours ;

- Surveiller la montée des eaux et se tenir prêt à monter à l'étage ;

- Se tenir informé auprès des autorités communales ou préfectorales et se préparer, si nécessaire et sur instruction, à évacuer son habitation.

Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne pas prendre la mer et ne pas pratiquer de sport nautique ;

- Si vous êtes en mer, ne pas essayer de revenir à la côte ;

- Avant l'épisode, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne rien laisser à bord qui pourrait provoquer un sur-accident.

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

- Ne pas se mettre à l'eau, ne pas se baigner ;

- Ne pas s'approcher du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise) ; se tenir éloigné du bord de l'eau (rivage, plages, ports, sentiers ou routes côtières, falaises...).