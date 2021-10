Sortir dans l'Orne : vendredi 14 février

Le festival Tout feu tout flamme commence ce samedi dans le Perche. Animations touristiques et culturelles sur le thème du feu et de la flamme. Le programme est sur http://tout-feu-tout-flamme.jimdo.com/

Report de concert à la luciole. La soirée PEAU + Grindi MANBERG en 1ère partie est reportée, en 2 concerts "Découverte" :

- PEAU : le mercredi 21 mai 2014 à 21h (6/8/10EUR)

- Grindi MANBERG : jeudi 2 octobre 2014 à 21h (6/8/10EUR).

La Luciole rembourse les billets jusqu'au samedi 15 mars 2014 inclus. Pour toute billetterie acquise par des réseaux de locations extérieurs , adressez vous directement au réseau concerné.



L'association La Classe à Saint Hilaire sur Risle vous propose exceptionnellement un diner concert demain soir à la salle des fêtes de St Hilaire sur Risle. Pour la musique : PHILIPPE MENARD - ONE MAN BAND

Philippe Ménard est un véritable combo à lui tout seul.Guitare, chant, batterie aux pieds et harmonica en bandoulière : formule originale et une maîtrise à couper le souffle ! Il alterne entre sonorités acoustiques et électriques, restant fidèle à son style blues rock – Il sait rendre hommage aux précurseurs du genre, tout en interprétant ses compositions de qualité – Un artiste international qui ne triche pas, généreux, à découvrir absolument ! C'est demain samedi à 19h.