Rives de l'Orne : le chantier des bureaux a repris

“C’est très simple : en septembre dernier, l’entreprise parisienne qui assurait la mise en place du bardage extérieur et les finitions a déposé le bilan et n’a donc pas pu finir les travaux”, explique Yves Rufa, président du promoteur-constructeur Safaur.



Un plateau rassemblant 800 salariés

Cinq mois d’études juridiques ont été nécessaires pour transmettre le chantier dans de bonnes conditions à une nouvelle entreprise. Les travaux ont pu reprendre au début du mois, pour le côté de la façade du dernier bâtiment encore nu des bureaux. “C’est un travail spécifique, il a donc été difficile de trouver quelqu’un qui sache faire la même chose.”

C’est finalement dans la région qu’a été trouvé le successeur : l’entreprise Lebailly, basée à Flers (Orne). Ses ouvriers terminent l’isolation extérieure du bâtiment qui accueillera le personnel du Conseil général.



Si le premier bâtiment est déjà occupé par un dentiste, le siège d’une société privée et la société d’économie mixte, la Shema, les trois autres sont encore vides. Le second sera donc occupé par le Conseil général, et les deux derniers par les services de la communauté d’agglomération Caen la mer.

A terme, près de 800 salariés au total y travailleront. “Nous nous démenons depuis six mois et pourrons donc terminer à temps : d’ici fin mars.”