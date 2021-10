Volley : les loups ont toujours les crocs

Les Loups sont toujours leaders du classement, avec 12 victoires et 6 défaites. Les hommes de Wojtek Fabianczyk comptent bien garder la première place, même si l’écart avec Avignon, leur dauphin, s’amenuise. En effet, Avignon suit de près, avec 35 points.

Lors de la rencontre aller avec le Plessis-Robinson, l’ALCM s’était incliné 3-1. Le match retour risque d’être diffèrent car, en plus de l’envie de récupérer les points pour le classement, les Loups sont dans une dynamique positive. Vendredi 7 février, en déplacement à Tourcoing, les Loups ont mis fin à une série de cinq victoires consécutives. Les anciens pensionnaires de Ligue A n’ont pas résisté à l’envie de vengeance de Dario Dukic et ses coéquipiers. L’ALCM s’impose 3-0 (25-22, 25-19, 25-17).“Nos Loups ont été fantastiques. Nous sommes toujours premiers de ligue B. La meute doit s’étoffer, doit se renforcer, des combats nous attendent. Soyons solidaires et volontaires”, s’exclame Bernard Bourbon, le président des Loups.