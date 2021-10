Club de basket d'Ifs : “Objectif Nationale 1”

La neuvième place que vous avez obtenue la saison dernière en Nationale 2 était-elle conforme à vos attentes, sachant que vous étiez reléguées de N1 ?

“Quand on descend, on a toujours du mal à reconstruire une équipe. On a fait confiance aux jeunes. C'est un pari que nous avons plus ou moins réussi. Trois ou quatre jeunes ont su s'imposer dans l'équipe première. Notre bilan est plutôt positif dans l'ensemble. Le seul petit regret, ce sont les quelques matchs lâchés à l'extérieur qui nous ont empêché de remonter en Nationale 1”.

L'objectif était la remontée immédiate ?

“On se donne deux ou trois ans pour remonter, mais nous aurions pu profiter de la refonte des championnats féminins pour réaccéder en Nationale 1. Cela ne s'est pas fait, ce n'est pas grave. On construit une équipe un peu plus forte pour la saison à venir. Nous évoluerons dans une Nationale 2 affaiblie par rapport à l'année dernière. Nous aurons toutes nos chances pour continuer à faire percer nos jeunes”.



