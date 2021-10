"Au moins 10 ans de prison", requis aux assises de l'Orne dans le meurtre de Bayeux

Ce mercredi midi 12 février, l'avocat général Pascal Chaux a requit « au moins 10 années de prison » envers James Allamargot, aux assises de l'Orne, soulignant "un dossier particulièrement difficile à juger".

"Vous ne pouvez pas ignorer que les précédents jurés ont jugé James Allamargot coupable de meurtre et l'on condamné a 10 ans de prison", dira-t-il aux juré ornais de ce procès en appel.

Le meurtre, c'est celui de Rudy Bulot, 22 ans, survenu à Bayeux le 27 juillet 2008.

Puis il rappelle: "en 1988, James Allamargot gravitait dans le monde des toxicomanes. Il était prêt à tout pour avoir sa drogue".

L'avocat général évoque alors le mensonge de James Allamargot dès son appel aux pompiers : son copain Rudy se serait tiré une balle. Puis le revirement lorsque la médecin légiste constate l'incohérence de ses constatations, avec les explications fournies.

Puis il est très longuement revenu sur les expertises judiciaires indépendantes et contradictoires ... qu'il a opposé aux "spécialistes" qui ont fait leurs travaux "en fonction de ce que veut l'accusé sans déontologie particulière et en fonction de ce qui s'est passé en 1ère instance, pour créer un doute". Pour lui, ces travaux complémentaires ne mettent pas en cause les travaux scientifiques.

Puis l'avocat général évoque les photos prises par les techniciens sur la scène du drame, puis la reconstitution sur le lieux des faits, puis des expertises complémentaires, qui toutes arrivent à la conclusion que les propos de James Allamargot ne sont que " très partiellement conforme à la réalité" de ce qui s'est passé.

C'est enfin l'évocation du monde des toxicomanes; d'un copain de James Allamargo qui n'avait plus de drogue, alors que lui est en manque; et de la réaction de James Allamargot, furieux, qui aurait alors tiré sur Rudy Bulot, qui n'y était pour rien, pour se venger de cette situation ...

Voila pour la thèse de l'avocat général, qui plaide pour l'acte volontaire, pour le meurtre.

James Allamargot est resté impassible, tête basse, durant toutes les réquisitions.

Les plaidoiries de la défense débuteront à 13h.

Le verdict de la cour d'assise est attendu en fin d'après-midi.