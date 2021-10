La domotique, c'est possible chez vous

La domotique permet de faire communiquer tous les organes électriques d’une maison (chauffage, éclairage, volets roulants, alarme etc.) C'est leur business.

“Notre but est de rendre une maison la plus facile à vivre possible et plus malléable dans le temps”, précise Nordine Tounsi. Grâce à la domotique, les deux associés programment des scénarios de vie et sont capables de travailler sur du neuf, comme sur de la rénovation. “L’avantage, c’est que l’on peut également contrôler les organes électriques à distance, grâce à une application sur smartphone ou sur internet”.

Artc’home, labellisé par l'entreprise normande Legrand, garantit ses installations pendant cinq ans. “Nous souhaitons vraiment rendre la domotique accessible à tous, d’ailleurs nos clients vont des jeunes couples aux personnes âgées”. La domotique permet aussi de faire quelques économies d’énergie. Un bon plan en somme.