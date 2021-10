Soirée French Touch à la maison de l'étudiant de Caen

L'association Erasmus Internationals in Caen organise une soirée French Touch, ce jeudi à la maison de l'étudiant de Caen. De bonne augure avant la Saint Valentin. Rendez-vous dés 18h00 pour le Café Polyglotte où les étudiants issus de différentes communautés sont inviter à partager et échanger. C'est le but en effet de l'association Erasmus Internationals in Caen, d'accompagner et d'intégrer les étudiants durant leur semestre.

Le Café Polyglotte, 18h ce jeudi, gratuit.

Retrouvez en deuxième partie de soirée le groupe parisien de The Pirouettes. Au menu pop électronique enivrante et respirant le romantisme des années 80's.



Concert à 20h30, Maison de l'étudiant, campus 1 de l'Université de Caen, tarif : 3€