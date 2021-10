Le festival GRAINE DE MOTS se déroule en ce moment à Bayeux. Des spectacles autour de la Parole à savourer dans toute la ville. Gagnez vos places pour « Just like a woman » samedi à l'Auditorium ou Ma famille / cheval vapeur samedi au Mot de la Faim, Magic Mirrors Place aux pommes. Appelez au 02 33 05 32 30 à 9h30 et 14h30 ce mercredi.



Pour la Saint Valentin, gagnez votre dîner en amoureux au restaurant panoramique du Casino de Cabourg ce vendredi soir. Un dîner complet, foie gras, st jacques, filet de bar.... avec champagne (à consommer avec modération) et une soirée concert. Appelez au 02 33 05 32 30 à 9h30 et 14h30 ce mercredi.

Sortir dans le Calvados : mercredi 12 février Impossible de lire le son.