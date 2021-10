Ouistreham : le couple accusé d'exploitation de la mendicité relaxé

Sur les affirmations d'un courrier anonyme, une enquête menée par la gendarmerie de Ouistreham avait permis de découvrir qu'un homme de 36 ans vivait sur le terrain occupé par le couple dans un camion aménagé. Dans celui-ci : un clic-clac, des plaques de cuisson, une télé, des vidéos, un pot de chambre et... pas de chauffage.

A l'audience, lundi 10 février, le trentenaire est absent. Dans une lettre présentée à la justice, il affirme néanmoins que le couple constituait sa seule famille. Il explique aussi, qu'en effet, il leur reversait le résultat de sa mendicité, en échange de quoi, il était nourrit et son linge lavé.

Dans les faits, l'homme, dans un état de crasse avéré, n'était effectivement pas dénutri et semblait bien remettre ses "gains" de son plein gré.

Le couple, sans antécédents judiciaires, a finalement été relaxé d'exploitation de la mendicité et de travail dissimulé. En revanche, l'homme a écopé de quatre mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende pour la détention d'armes et de cartouches, non déclarées, supposées servir de "décoration".