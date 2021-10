Granville: des trafiquants de drogue arrêtés et jugés

Deux hommes de 25 et 30 ans et une femmes de 26 ans, tous trois originaires du quartier Saint Nicolas, à Granville, ont été interpellés la semaine passée.

En garde à vue, la jeune femme a d'abord reconnu que son appartement était la plaque tournante d’un trafic initié par son frère vivant à Toulouse. Puis dans la foulée, elle avoue avoir fourni plus de 6 kilos de stupéfiants à chacun des deux hommes en un peu plus d'un an.

Les perquisitions viendront confirmer l'ampleur du trafic, portant donc sur plus de 12 kilos de résine de cannabis, et enverront directement les trois protagonistes au tribunal.

Ce dernier a condamné la jeune femme à douze mois de prison dont six mois fermes et le plus âgé des deux hommes à deux ans de prison dont un an ferme. Le troisième qui lui, a replongé dans le trafic dès sa sortie de détention en juin 2012, écope de quatre ans de prison dont 18 mois fermes.