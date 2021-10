C'est le groupe le plus en vogue du moment, Imagine Dragons séduit aux quatres coins du monde. Leur dernier opus "Night Visions" s'est vendu déjà à plus de 4 millions d'exemplaires, 4 ème album le plus vendu en 2013. Après le succès de "Radioactive", découvrez ce soir "Demons" à partir de 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest.