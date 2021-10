50129. Municipales à Cherbourg : la liste "La Gauche Debout"

Pour la première fois depuis 1977, les militants du PCF ont choisi de mener une liste à l'initiative du Front de Gauche pour un scrutin municipal. Intitulée "La Gauche Debout", elle est conduite par Ralph Lejamtel, qui avait recueilli 5,5% des suffrages sur la 4e circonscription de la Manche, lors des élections législatives.

Parmi les 39 co-listiers, 14 salariés du secteur privé et 14 salariés du secteur public. On y retrouve aussi des étudiants, retraités, artistes et demandeurs d'emplois. Des militants associatifs et syndicaux sont aussi partie prenante de cette liste, dont la moyenne d'âge est de 47 ans. La doyenne est âgée de 68 ans, la plus jeune de 20 ans. Une liste ouverte, qui pour Ralph Lejamtel représente une "nouvelle offre politique à gauche" :

La liste dans l'ordre alphabétique

- Frédéric Auvray, 39 ans, Maçon



- Morgann Bannier, 39 ans, Educatrice spécialisée



- Nathalie Bazire, 41 ans, Employée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie



- Marie-Christine Boulland, 60 ans, Chargée de mission

- Rémy Bourdon, 48 ans, Vendeur



- Marguerite Bourdonnais, 61 ans, Retraitée du secteur bancaire



- Jean-Michel Catherine, 57 ans, Infirmier au CHPC,



- José Carvalho, 56 ans, Conducteur de bus



- Sylvain Chemin, 39 ans, Agent de maitrise ERDF



- Muriel Couteau, 48 ans, Professeur de photographie



- Sophie Corpel, 54 ans, Enseignante



- Jean-Pierre Cote-Colisson, 58 ans, Employé chez DCNS



- Corinne Delan, 55 ans , Employée de la fonction publique territoriale



- Marie-Laure Fare, 32 ans, Assistante d'éducation



- Sandrine Godard, 40 ans, Enseignante



- Cyril Hamel, 42 ans, En recherche d'emploi

- Stéphane Houlette, 50 ans, Employé chez DCNS



- Kristelle Joly, 37 ans, Enseignante

- Dominique Julien, 58 ans, Salariée chez DCNS



- Sandrine Lapiedra, 41 ans, Employée de bureau



- Aline Lebarbenchon, 68 ans, Retraitée ERDF



- Steven Lebourg, 24 ans, Employé dans un commerce



- Ralph Lejamtel, 41 ans, Enseignant



- Gildas Mahé, 20 ans, Etudiant



- Richard Menant, 64 ans, Photographe



- Bel-Kacem Ould-Hadda, 53 ans, En recherche d'emploi



- Patrick Paquereau, 47 ans, Educateur sportif



- Didier Perrier, 58 ans, Formateur



- Hugo Poidevin, 21 ans, Etudiant



- Bertrand Pouderoux, 60 ans, Assistant ingénieur électronique



- Joël Renaux, 60 ans, technicien chez Areva



- Arnaud Soisnard, 42 ans, Employé chez DCNS



- Monique Texier, 66 ans, Infirmière retraitée



- Nelly Tridera, 56 ans, Employée en formation professionnelle



- Vincent Truffert, 47 ans, Technicien chez CMN



- Anne-Marie Vanier, 38 ans, Adjointe admistratif



- Valérie Varenne, 47 ans, Employée chez DCNS



- Catherine Varin, 60 ans, Employée ERDF



- Léa Warluzel, 27 ans, Musicienne