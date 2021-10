“La question est toujours de savoir quels sont les modes de calcul de la SNCF. Il faut par exemple savoir que les retards de moins de dix minutes ne sont pas pris en considération et qu’un train supprimé est un train considéré comme arrivé à l’heure... Les retards, c’est quasiment tous les jours, matin et soir. A titre personnel, je prends le train cinq jours sur sept puisque je vis à Caen et travaille à Paris, depuis quatre ans et demi”, estime Frédérique Lacour.

Ecoutez la suite de son interview :

Paris-Caen : les usagers ne voient que peu d'améliorations sur la ligne

En 2013, selon les relevés de l’Union des usagers de la ligne Paris-Caen-Cherbourg, sur 394 pris, 77 ont eu des retards de plus de 10 minutes. En temps cumulé sur un mois, le mois de janvier 2013 a été le pire depuis le début des relevés (janvier 2011) : 6h54 !

Pratique. www.udupc.fr