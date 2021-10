Graine de mots : Tendance Ouest en direct de Bayeux pour l'ouverture

De quel genre de festival s’agit-il ?

“Lorsque nous avons créé ce festival il y a 10 ans, c’était l’explosion du téléphone portable. Les gens n’avaient jamais été aussi connectés entre eux, mais commençaient déjà à moins se parler. Nous avons souhaité revenir à l’essentiel, nous dire qu’un spectacle, c’est avant tout un lieu de rencontres entre un artiste qui parle et un public qui écoute. Le festival met en avant “l’art de la parole”, et cette année tout particulièrement puisque c’est le sous-titre de l’événement. Tout tourne autour du mot, quel que soit le domaine artistique : théâtre, musique ou danse. Nous souhaitons remettre le texte à l’honneur.”

Quelles sont les nouveautés cette année ?

“Le Magic Mirror par exemple, rebaptisé “Mot de la faim”. Cette salle de spectacles mobile sera installée place aux Pommes. Elle permettra de se retrouver autour d’un verre, d’échanger et pourquoi pas de rencontrer les artistes.”

Une vingtaine de spectacles est proposée. Lesquels sortent du lot ?

“Question piège. Il est possible de retenir les moments forts avec le jeune public avec deux spectacles, Namaskar et Merlot. Il y a aussi cette affiche avec Marie-Paule Belle qui chante Barbara. Il fallait oser relever ce défi en reprenant ce répertoire d’une très belle manière. A découvrir absolument. Et puis sur un plan personnel, mes coups de cœur vont à “Just like a woman” interprétée par une femme en solo qui me rappelle l’humoriste Florence Forestie, et à “La liste de mes envies”, un roman qui a d’ailleurs si bien fonctionné que le spectacle affiche déjà complet. Je n’oublie pas non plus Licia Chery qui faisait les premières parties de la chanteuse Ayo et de Ben l’Oncle Soul.”

On vous sent hésitante...

“C’est vraiment dur pour moi de choisir deux ou trois affiches, d’autant que Graine de mots est un festival de découvertes, même si des noms ont pu déjà percer auprès de certains initiés. Dans 80% des cas, le grand public ne connaît pas les noms à l’affiche. Et c’est ce qui nous plaît : faire découvrir des talents à nos spectateurs. Et on s’aperçoit que les gens nous font confiance.”

Le public peut-il s’attendre à une surprise le 14 février, jour de la Saint-Valentin ?

“Oui bien sûr... et donc je ne peux pas vous en parler. Pour ceux qui aiment cette fête, mais aussi pour ceux qui ne l’aiment pas, qu’on soit en couple ou célibataire, il y aura une soirée un peu spéciale, avec notamment un spectacle à la fois très drôle et très touchant sur l’histoire de deux hommes qui se retrouvent seuls.”

