Les tempêtes se suivent et se ressemblent... Après Christian et Dirk fin décembre, Petra mercredi 5 janvier c'est désormais Qumaira que le Nord-Ouest et le Centre de la France doivent affronter.

Météo France a étendu la vigilance orange à 28 départements, à partir de jeudi 6 février, dont la Manche, l'Orne et le Calvados. Des précipitations jusqu'à 30 millimètres sont attendues dans la nuit du 6 au 7 février, ainsi que des rafales de vents allant de 90 à 110 km/h dans les terres, jusqu'à 120 voire 130 km/h sur les côtes de la Manche. La période la plus difficile s'étendra de 2h à 7h du matin. Lorsque ces seuils sont atteints, on peut alors parler de tempête, comme l'explique Brigitte Dubois, du centre Météo France de Cherbourg :

Tempête : les prévisions de Météo France Impossible de lire le son.

Après un hiver 2012-2013 déjà très perturbé, 2014 amorce déjà un excedent de pluie. Au mois de janvier, il est par exemple tombé 202 mm de pluie à Gonneville au mois de janvier, contre 87 mm de moyenne mensuelle.

"Ces prochains jours, il va tomber 15 à 20 mm à chaque perturbation. Nous serons largement excédentaires au mois de février, comme en décembre et en janvier" précise Brigitte Dubois. Aucune amélioration n'est prévue avant la fin de la semaine prochaine.

Ecoutez les prévisions de Brigitte Dubois, Météo France Cherbourg :