Vents : la Normandie en vigilance orange !

La Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime sont désormais sous vigilance. Dans son bulletin émis à 10h10, Météo France indique que "sur l'épisode on attend une lame d'eau généralement comprise entre 30 et 50 millimètres sur les départements en orange [...] La nuit prochaine au passage d'une dépression le vent de sud à sud-ouest se renforce par le sud des Pays-de-la-Loire puis sur la Sarthe et l'ouest de la région Centre avant de s'orienter ouest-nord-ouest en fin de nuit. Les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et la Normandie seront alors touchés. Ce bref renforcement du vent s'accompagne de rafales de 90 à 110 km/h, jusqu'à 120 voire 130 km/h sur les côtes exposées."

Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et surveillez la montée des eaux.