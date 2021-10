Sortir l'été du Vendredi 9 juillet

Le festival écoute s'il pleut débute ce soir. Nous étions en direct de Valognes ce matin dans « l'heure d'été » avec Yann où on nous écoute sur le "93.4". Au programme de ce vendredi: A fond d'cale, Krêposuk et Soldat Louis. RDV de 18h30 à 00h sur la plaine de jeux de valognes. Entrée 15¤ ou 20¤pour les 2 soirées.

Ce samedi, twin à moto !! Pour rappeler les souvenir des premières soirée twin il y a 30ans !!Au programme: 16h ballade à moto pacifique, 19h apéritif convival offert.restauration sur place puis soirée twinmusical !!! C'est à la bazoge, près de Mortain.

Ce week-end, c'est le 9ème festival du livre et de l'aventure à St Vaast La Hougue.

En amont de ce festival qui se déroule demain et dimanche de 11h à 18h, une soirée-débat est organisée ce soir : "Les chemins de l'aventure" avec la Projection du film de Sean Penn "Into the wild ». Des invités viendront s'exprimer sur le sujet de l'aventure juste après. C'est au cinéma Le richelieu à Réville à 20h45 ce soir.



On reparle musique à présent avec la 2ème édition du festival « la ferme fait son foin » à St Rémy sur l'Orne entre Caen et Falaise. 11 groupes normands de tous styles seront à voir sur scène ce soir et demain , à partir de 19h. C'est à la ferme aux z'arts métis. 8¤pour 1 soirée ou 12¤les 2.

Demain, c'est la 47ème édition du tour du roc à la nage à Granville. Cette étape de 5kms compte pour la coupe de France eau libre. Rassemblement des nageurs à 15h30 pour un départ à 17h30, plage du plat gousset. Dimanche d'autres épreuves sont aussi au programme à Granville.

Demain soir à Baudre, à côté de St Lô, le Milton vous propose sa 6ème soirée blanche. L'occasion de découvrir le « nouveau » Milton. Attendez vous à un cocktail de bienvenue, des petits fours, des hôtesses, des danseurs et danseuses sexy et encore plein d'autres surprises. Evidemment la tenue blanche est exigée. Vos invitations pour cette soirée à remporter sur Tendance Ouest.