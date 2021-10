Météo Normandie, nouveau coup de vent dans la nuit de jeudi à vendredi

Selon MeteoNews, Une nouvelle dépression tempétueuse va se rapprocher des côtes françaises dès le jeudi 6 février après-midi. Les vents devraient se renforcer sur toute la façade ouest. Mais c'est surtout en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi que les rafales vont nettement s'accélérer sur un très large quart nord-ouest, comprenant le Bassin Parisien, le Centre, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie , la Champagne-Ardenne, ainsi que le Lyonnais et le Val de Saône.

Des bourrasques à 150 kms/h

Les rafales les plus fortes pourront alors atteindre 80 à 100 km/h dans les terres, localement un peu plus. Près des côtes, les bourrasques culmineront souvent entre 110 et 130 km/h, voire 150 km/h (comme hier soir) sur les caps les plus exposés (Ouessant, Camaret, La Hague, Pointe du Raz...).

crédit : carte MeteoNews