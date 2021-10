Jack et la mécanique du coeur, le rêve animé de Mathias Malzieu

Vingt ans après l'avoir créé, Mathias Malzieu donne enfin vie sur grand écran au héros qui peuple ses livres et les chansons de Dionysos dans "Jack et la mécanique du coeur", film d'animation poétique et musical, en salles mercredi.