Sortir dans l'Orne: mercredi 5 février

L'édition 2014 de la nuit de l'horreur c'est samedi soir au cinéma Le Saint Louis au Theil-sur-Huisne. Retrouvez les 3 films à l'affiche sur www.cc-valdhuisne.fr. La soirée démarre à partir de 19h00

Depuis fin janvier à Alençon, c'est la Foire de la Chandeleur sur l'Esplanade du Hertré. Plus de 80 manèges, attractions et autres stands avec pour les amateurs de sensations fortes, les toujours très appréciés Sweety et Outbreak. Le mercredi, c'est ouvert de 14 h à 20 h. Il y a des tarifs réduits proposés sur certains manèges ce mercredi et en plus je vous propose de remporter vos jetons pour en profiter gratuitement : appelez à 9h30 et 14h30 le 02 33 05 32 30.

C'est aujourd'hui mercredi la Journée de prévention sur les risques auditif. C'est organisé au CRD, Médiathèque, salle Lamartine et AuditoriumRencontres, ateliers et conférence dans le cadre de la semaine du son, en partenariat avec l’association AuditionSolidarite.Org.

