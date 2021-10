Sortir dans la Manche: mercredi 5 février

Dès jeudi dans le Cotentin, les 0-3 ans pourront profiter d'un spectacle fait rien que pour eux "juste un bisou". 1ère date ce jeudi à La Glacerie au théâtre des Miroirs à 17h30. Réservations auprès de la mairie de la Glacerie.

Ce mercredi, Journée d'étude sur le cinéma d'animation et enseignement jusqu'à 17h à l'ESPE-Université de Basse-Normandie à Saint-Lô. Et dans ce cadre ce mercredi à 20h30 au Cinémoviking, Ciné-concert sur "Les Aventures du Prince Ahmed" de Lotte Reiniger et Carl Koche Allemagne, 1923-1926, 65', Animation. C'est ouvert à tous.

Et puis du théâtre jeune public à Coutances, la pièce "petit pierre". Petit Pierre est né en 1909. Borgne, sourd et muet, il est inapte à l'école, qu'il quitte à 7 ans. Enfermé dans son silence, il ignore le fracas du monde et des bourses qui s'effondrent, mais il apprend tout des vaches, des champs et de leurs travaux. Tout ce qui bouge le fascine et il passe son temps à en décortiquer la mécanique afin de la reproduire. Il passera quarante ans à fabriquer un manège d'une singulière beauté et d'une mécanique si complexe qu'elle reste un mystère aussi bien pour les experts que pour les ingénieurs. C'est à 20h au TMC.