Sortir dans le Calvados: mercredi 5 février

Le festival Graine de mots commence vendredi à Bayeux. Profitez de la 5ème édition du festival jusqu'au 16 février. Programmation complète sur www.grainesdemots.fr et remportez vos places en appelant le 02 33 05 32 30 à 9h30 et 14h30 ce mercredi pour "Quand j'étais Charles" le 8 février à la Halle aux Grains ou "Licia Chery" le 8 février au Mot de la Faim, Magic Mirrors Place aux Pommes.

Mercredi et jusqu'à vendredi au théâtre des cordes de Caen, c'est la pièce Le Petit Poucet ou du bienfait des balades en forêts dans l'éducation des enfants. Le problème dans la famille du Petit Poucet c'est le manque d'amour mais aussi le manque d'imaginaire. On n'imagine pas chez eux que la vie puisse être autre que telle qu'elle se présente. Chez l'ogre et l'ogresse, c'est tout le contraire. Ils sont très amoureux l'un de l'autre et ils ont une maison toute dorée. C'est très bling-bling chez l'ogre et le Petit Poucet est naturellement attiré par cet univers aux antipodes de celui de ses parents. C'est ce mercredi à 10h et 19h30.

Ce mercredi, l'humoriste Jérémy Ferrarri est à Caen. En dédicaces à 15h au Cultura de Mondeville, et en représentation pour "Allélujah Bordel !" à 20h30 au Zénith de Caen. Vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest.