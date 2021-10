Rouen : le ras-le-bol des douaniers, des effectifs insuffisants

Ce mardi 4 février, les élus syndicalistes ont déserté la réunion annuelle de la direction interrégionale des douanes. La raison ? Ils refusent de cautionner la suppression de vingt postes de douaniers en Normandie. Les douaniers, déjà éprouvés par les réductions d'effectifs, ont décidé de se rassembler au pied de la direction inter-régionale des douanes pour signifier leur ras-le-bol.

Manuela Dona, porte-parole de l'intersyndicale des douanes, estime à moins de mille le nombre d'agents présents en Normandie. Le "seuil symbolique" est franchi selon elle. Plus grave, la porte-parole confie au micro de France 3 que la douane "ne contrôle plus qu'1% des marchandises entrant sur le territoire". Plusieurs autres sites sont impactés par cette grève, à savoir Caen, Cherbourg, Dieppe, Le Havre et Evreux.

Les douaniers en grève ont été reçus à la préfecture en fin d'après-midi.