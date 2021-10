Ambulancier, un métier passion

“Un ambulancier est chargé d’assurer sur prescription médicale le transport des patients et de raccompagner les patients hospitalisés à leur domicile au moyen de véhicules spécialisés adaptés”, explique Joël Henry, responsable des transports sanitaires du CHU de Rouen.

350 patients par jour

Le service compte 68 personnes, dont 60 ambulanciers. En tout, ce sont 35 véhicules de secours mis au service des patients. “Nous avons également un véhicule de transport spécialisé pour les patients obèses et sept pour les personnes à mobilité réduite”, précise le responsable de service. Les deux éléments les plus importants pour le service sont l’objectif qualité et l’hygiène. “Notre protocole de désinfection est très rigoureux pour répondre à une qualité optimale”.

A bord de l’ambulance, deux personnes accompagnent le patient, un conducteur expérimenté ainsi qu’un auxiliaire médical. “Ils sont capables de dispenser des gestes d’urgence et font partie intégrante de la chaîne des soins”. Les ambulanciers travaillent sur une amplitude horaire allant de 6h à 21h, mais trois d’entre eux sont également présents la nuit pour assurer la petite logistique, notamment le transport de sang. "La nuit et les dimanches, l'activité est sous-traitée au secteur privé". Evidemment, le travail d'un ambulancier varie chaque jour. "Le flux est très irrégulier et nous sommes dans l'obligation d'adapter en permanence".