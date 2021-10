180 entrepreneurs ont bénéficié d'un microcrédit Adie en 2013 en Basse-Normandie

"Quand on est sans activité et qu'on a très peu d'argent de côté, c'est dur de les convaincre de nous soutenir", indique le Caennais Philippe Renaud, restaurateur dans une quinzaine de foires en France. Il y a cinq ans, l'Adie lui venait en aide à hauteur de 5 000 euros. "De quoi notamment acheter de la vaisselle. Essentielle dans mon métier, non ?".

Ainsi, l'Adie peut intervenir et alimenter les projets à l'aide d'un microcrédit. "Nous prêtons jusqu'à 10 000 euros à taux 0", expose Lise Poisson de l'Adie. Sur le terrain, les résultats sont là. En Basse-Normandie, 180 micro-entrepreneurs ont pu bénéficier d'un microcrédit en 2013. En un peu plus de 10 ans, ce sont 1 400 personnes qui ont pu consolider ou créer leur emploi. Alors comment ça marche, la réponse de Lise Poisson, délégué régionale de l'ADIE ?