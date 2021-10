Espace Gabriel : former autrement à Caen

Ici, il est ' hors de question de refaire l'école ”, prévient Florence Merienne, la responsable de l'agence Espace Gabriel. Lancée depuis le 1er juin, cette entreprise propose un large éventail d'ateliers de formation. Premiers visés : les enfants et adolescents. Il ne s'agit pas de reproduire les cours tels qu'ils sont dispensés à l'école, mais plutôt de leur permettre de découvrir une méthodologie de travail.

“ L'idée est de les faire évoluer sur des compétences transversales comme l'organisation de son temps, l'orthographe, la capacité à bien lire les énoncés... ce qui leur permettra forcément de progresser dans plusieurs matières ”, explique Florence Merienne. Chaque atelier est gradué en cinq niveaux. Les élèves sont acceptés du niveau CE1 jusqu'aux formations post-bac.



Fabrique du savoir

L'autre créneau s'adresse plutôt à des adultes, et plus particulièrement à des salariés pour les aider à “ fabriquer des compétences nouvelles pour elles ”. “ La base est relativement simple : lire, écrire, compter et raisonner ”, énumère la responsable, avec notamment des ateliers dédiés à l'informatique, bientôt aux langues étrangères, et pour les grands aussi, à l'orthographe.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire