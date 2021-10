50502. Saint-Lô, François Brière dénonce l'engagement du président de l'UDAF dans les municipales

Le lundi 3 février, François Brière, tête de liste aux prochaines élections municipales à Saint-Lô, répond par un courriel à un courrier du président de l'UDAF du 19 décembre dernier.

François Brière dénonce un Conflit d'intérets

Dans ce courrier, Philippe Roussel, président de l'UDAF Manche, indiquait au candidat qu'il souhaitait "connaitre [ses] positions en matière de politique familiale". Une question qui a, semble t-il, plus qu'agacé François Brière.

Sa réponse est cinglante : "Vous êtes aussi un membre actif de la campagne électorale de la liste dirigée par le tout nouveau Saint-Lois Monsieur Pascal BAISNEE et vous vous trouvez donc dans une situation manifeste de conflit d’intérêts. Comme il est de coutume de dévoiler par étapes son programme électoral, et ne disposant d’aucune garantie sur votre capacité et votre volonté à séparer la sphère élective d’un côté et la sphère de l’UDAF de l’autre, je ne répondrai pas à votre questionnaire...".

L'élu saint-lois, ironise ensuite et invite le président de l'UDAF a participé... à ses réunions publiques pour si il souhaite connaitre son programme !

Le rôle de l'UDAF

François Brière remet en cause la démarche même du président de l'UDAF en lui rappelant que l'une des missions de l'UDAF est de "donner des avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre famliale..." et que "par [son] questionnaire, [il] semble renverser la perspective".

Ambiance... François Brière donnerait-il le coup d'envoi de la campagne municipale 2014 à Saint-Lô ?