Notre recette de la semaine : galette de blé noir aux épinards et chèvre

Ingrédients pour 4 pers :



Pâte à crêpes

200 g de farine de sarrasin

1 œuf

250 ml d’eau

100 ml de soja cuisine

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1/2 botte de persil plat

Sel fin non raffiné

Garniture

1 brique de coulis de tomates

200 g de jeunes pousses d’épinards

200 g de chèvre frais

16 olives noires biologiques

Placer la farine de sarrasin dans un récipient creux, faire un puits au milieu et casser l’œuf entier. Mélanger tout en ajoutant le soja cuisine et l’eau.

Ajouter ensuite l’huile d’olive, les feuilles de persil hachées et le sel. Laisser reposer au moins 2 heures à température ambiante.

Emincer le chèvre en copeaux, émincer également les olives.

Huiler avec un filet d’huile d’olive une crêpière anti-adhésive et verser la pâte à crêpe à l’aide d’une louche.

Après avoir retourné la crêpe, étaler un peu de coulis de tomates et casser l’œuf au milieu, étaler le blanc. Parsemer les pousses d’épinards autour du jaune, répartir ensuite les copeaux de chèvre et les olives. Lorsque le blanc d’œuf est cuit, replier les 4 côtés de la crêpe de façon à laisser apparaître le jaune au centre.