Bonne table à Caen. Une virée bretonne à la crêperie Joufflu 1er

En quête d'un local à taille humaine, les restaurateurs Cannelle Rietsch et Yannick Feyfant se sont installés à Caen un peu par hasard, après être tombés sous le charme de Joufflu 1er, crêperie située 2 place des Anciennes Boucheries. En mai prochain, ils fêteront leurs 6 ans d'installation.

Des produits locaux à la mode bretonne

Derrière les biligs, de petites poêles à crêpes bretonnes, Yannick Feyfant, originaire du Morbihan, incarne la Bretagne, tandis que Cannelle Rietsch, alsacienne, apporte d'autres influences culinaires. Après avoir tenté une fusion des saveurs, ils ont finalement conclu "que le sarrasin ne se mariait pas vraiment avec la choucroute". Et le secret d'une bonne crêpe alors ? "Il y a autant de recettes qu'il y a de clochers à Caen. Mais je dirais : de bons produits et l'envie de bien faire", sourit Cannelle Rietsch. La crêperie propose une carte qui évolue au fil des saisons, en privilégiant les produits locaux.

La galette La Pleurote et sa bolée de cidre.

Curieuse de découvrir la carte, je choisis La Pleurote, une galette gourmande garnie de pleurotes, bien sûr, mais aussi de comté, d'un œuf et de crème fraîche. Servie en un rien de temps, je la dévore tout aussi rapidement tant elle est savoureuse. Malgré tout, il me reste une petite place pour le dessert. J'hésite entre les crêpes spéciales, toutes agrémentées de chantilly maison, et une crêpe à la pâte à tartiner maison. Finalement, je craque pour cette dernière, une touche sucrée indispensable qui m'a convaincue dès la première bouchée ! J'accompagne mon repas d'une bolée de cidre local issu du domaine de La Galotière à Crouttes, pour rester dans l'ambiance bretonne. Le tout pour 19,50 euros. Parmi les autres fournisseurs de la maison, on retrouve la farine de sarrasin de Maltot, près de Caen, les œufs biologiques de Mondeville, ou encore la boucherie-charcuterie de Stéphane Delaunay, située rue de Bayeux, à quelques mètres du restaurant.

Pratique. 2 place des Anciennes Boucheries à Caen. Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30. Tel : 02 31 39 28 53.