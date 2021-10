Tables caennaises : la Table des Mets, avenue Henri Chéron

En revenant sur Caen, je décide d’y faire une pause pour déjeuner. Extérieurement, les poutres foncées ont été repeintes d’un joli gris perle. Cela confère un côté plus moderne à l’établissement qu’auparavant. Quand j’y rentre, une odeur de feu de bois me saisit instantanément. J’adore. C’est un peu... comme à la maison ! De jolies pierres au mur. Quelques notes de bordeaux sur les tables. L’endroit est plutôt charmant.

La formule du jour (plat seul : 9,80€, entrée + plat ou plat + dessert : 15€ ou entrée, plat et dessert : 18€) offre différentes options : croustillons de boudin aux pommes, terrine de lapin aux pistaches, quasi de veau sauce aux girolles, fromage blanc au coulis de framboise, etc.



Très copieux !

Je me laisse finalement tenter par des propositions hors menu. Des rouelles de saucisse tiède aux châtaignes (5,80€) ouvrent mon repas. C’est original et surtout très copieux. Je poursuis avec un mignon de porc à la moutarde de Meaux (12€), servi avec des frites. Un seul bémol : c’est un peu trop salé pour moi.

Avec un verre de vin rouge (2,10€), je paye une facture de 19,90€.



Pratique. La Table des Mets 69, avenue Henry Chéron, à Caen. Tél. 02 31 73 32 80.