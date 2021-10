Gare de Caen : nouvelle voie d'accès aux parkings

Tracé parallèlement et à mi-distance entre les quais de l'Orne et les voies ferrées, il relie la rue de la Gare au Cours Montalivet en desservant, par plusieurs entrées, le parcotrain lui-même réaménagé. L'offre payante de ce dernier atteint 390 places.





Cette nouvelle rue aura aussi l'avantage de desservir le futur complexe immobilier, administratif et commercial des Rives de l'Orne, dont la construction débutera à l'automne.



