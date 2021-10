Du CFA à la DHR : Tout ce qu'il faut savoir du week-end foot !

Division d'Honneur : Résultats et classements avec en interview, Le Bayeux FC de Christophe Vingtrois qui affiche un double-objectif pour cette seconde partie de saison...

Bayeux FC Vingtrois Impossible de lire le son.

Division Supérieure Régionale : Après les résultats de la journée, nous avons joint sur la route du retour Anthony Hélaine, entraîneur d'une ES Pointe-Hague qui n'a pu faire mieux que match nul (2-2) à l'US Lisieux :

ES Pointe-Hague Hélaine Impossible de lire le son.

Division d'Honneur Régionale : Jean-Denis Piquet et le CS Orbec sont dans la course pour la montée dans le groupe 3 de DHR. Une lutte qui s'annonce acharnée avec l'AG Caen, le CS honfleur et Pont-L'Evèque... Retouvez également les résultats et classements des trois groupes régionaux de DHR.