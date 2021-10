La Seine est le plus beau stade de Rouen

Il compte 250 licenciés répartis dans l’école d’aviron et les catégories junior et senior, permettant l’accès au haut niveau. Et le CNAR affiche un palmarès impressionnant : des rameurs du club ont été régulièrement sélectionnés aux Jeux olympiques (1960, 1964, 1968, 1976, 1992 et 1996). En outre, lors des championnats de France, Rouen a été sacré 163 fois, sans oublier trois titres de champion du monde (1962, 1985 et 2001). Le CNAR loge dans le Top 10 français.

Basé sur l’île Lacroix, il est en activité toute l’année. Outre la Seine, terrain de jeu en plein air, une salle de préparation physique dotée d’ergomètres (rameurs de salle) permet aux trois entraîneurs du club de dispenser deux séances quotidiennes. Loin de la compétition, le CNAR est aussi un lieu de loisirs. Chaque année, le club reçoit pas moins de 2 000 pratiquants occasionnels, dont des scolaires. L’occasion, parfois, de recruter quelques futurs champions ! Régulièrement, le samedi matin, et quelque soit le temps, une soixantaine de membres de la section loisirs se réunissent sur la Seine ou ailleurs en France (comme sur le canal du Midi) pour des sorties ou autres randonnées.

Cette année, le CNAR organisera deux évènements majeurs. Le 11 octobre, il accueillera les équipes britanniques d’Oxford et Cambridge pour la 2e edition du “Défi-Seine”. Un peu plus tard, le 14 décembre, Rouen accueillera le championnat inter-régionaux d’aviron en salle.

Pratique. CNAR, 20 rue de l’industrie, à Rouen. http://cnar.free.fr