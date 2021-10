Handball : nouveau visage pour Colombelles

Les départs. Relégation oblige, le club se sépare de nombreuses joueuses parmi ses éléments majeurs de la saison dernière. La prometteuse gardienne Jeanne Frémond a rejoint le centre de formation de Bègles. N'Dona Bassarila (Octeville-sur-Mer), Melissa Théophile et Pamela Oussoukpevi (Nice), Stella Baudouin (Plan de Cuques) resteront en D2. La capitaine Alisson Breysacher rempile pour une saison, mais l'incertitude demeure pour Jessica Barbier et Clara Terzian.

Les arrivées. Sandrine Aoustin débarque de Chambray-lès-Tours (N1). La demi-centre brésilienne Audininea Pereira, 31 ans, et la gardienne tchèque Sialkova, arrivent elles aussi, respectivement en provenance de D2 (Issy-les-Moulineaux) et de N2 (Saint-Maur). Deux Congolaises, l'arrière Bertille Gayoulou et le pivot Aubine Menet (Rouen, N2), sont les dernières recrues en date. Colombelles attend une gardienne pour compléter son équipe. “J'espère avoir 90 % des effectifs d'ici à la fin de la semaine”, annonce Philippe Breysacher.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire