Pierre Lahoche, médiateur dans le conflit GDE à Nonant le Pin

Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie avait annoncé, le 21 janvier dernier, sa décision « d'explorer une ultime voie de conciliation » et d'engager une médiation entre les parties pour trouver une solution négociée à la situation de blocage actuelle du site GDE à Nonant le Pin.

Il a demandé à Pierre Lahoche, ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, membre du Conseil général de l'Environnement, du Développement durable, de prendre en charge cette mission.

Il lui demande d'engager une médiation permettant :

- aux associations et riverains opposés à ce projet d'obtenir toutes les garanties nécessaires quant au fonctionnement de ce centre d'enfouissement, condition d'une évacuation volontaire du site qu'ils occupent,

- à l'exploitant, la société Guy Dauphin Environnement (GDE), de trouver avec ceux qui l'entourent les relations de transparence et de confiance, conditions nécessaires à l'exercice de son activité industrielle.

Cette médiation sera rapide. Le Ministre appelle l'ensemble des parties à s'inscrire dans le cadre de cette médiation.

De 1974 à 1981, Pierre lahoche fut chargé de Recherche-Développement à la Direction de transports terrestres du Ministère des Transports. En 1981, il prit la responsabilité du prototype de métro automatique POMA 2000 à Laon, au sein de la DDE de l’Aisne, puis devint, en 1986, chef du service urbanisme et construction à la DDE de la Marne.



Entre 1988 et 1995, Pierre Lahoche a exercé les fonctions de Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, d’abord au sein de la Préfecture de région Champagne-Ardenne, puis, au sein de la préfecture de région Bretagne.

A partir de 1995, il est chargé de mission au cabinet du Ministre des l’Economie et des Finances, puis au cabinet du Secrétaire d’Etat au Budget, et (de novembre 1995 à fin 1996) au cabinet du Secrétaire d’Etat à la Recherche.



En 1996, il devient conseiller technique transports, aménagement du territoire et politique de la ville au Cabinet du Président du Conseil Régional d’Ile de France.



Puis il entre, en 1998, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris pour être Directeur adjoint des études de transports, d’aménagement et d’environnement et, par la suite, Directeur Délégué aux affaires régionales en même temps que membre associé du Conseil Economique et Social Régional d’Ile de France.



Depuis l’été 2005, Pierre Lahoche est Directeur Général Délégué de Chambre Régionale de commerce et d’Industrie de Paris Ile de France puis en 2008 il est nommé directeur général.