Concours de plaidoiries au Mémorial de Caen : c'est parti

Et ce sont les lycéens qui ouvrent le bal. Chacun des 14 jeunes à intervenir défendra sa cause, en lien donc avec les droits de l'homme. La première plaidoirie débutera à 10h20 avec "Agir contre la violence dont sont victimes les femmes en Inde", défendue par Emmanuelle Tangamo d'un lycée de Roubaix. La dernière plaidoirie est fixée à 15h45, avant de poursuivre samedi avec les élèves avocats. Compte tenu du nombre de spectateurs d'ores et déjà attendu, le concours de ce vendredi n'est plus ouvert au public. Pour suivre les plaidoiries en direct, se rendre sur le site du Mémorial.

Le programme des lycéens

9h45 > Ouverture par le président du jury,

Christophe Deloire secrétaire général de Reporters sans frontières



10h20 > Agir contre la violence dont sont victimes les femmes en Inde

Emmanuelle Tangamo Lycée Maxence Van Der Meersch, Roubaix (59)

10h35 > Femmes de l’Est, biens sexuels à l’Ouest

Siriane Keller, Viktor Sobra-Delseny Lycée Notre Dame de Bon Secours, Perpignan (66)

10h50 > Sans elles nous ne sommes pas tous

Ohiana Durand Lycée Jean Giraudoux, Châteauroux (36)

11h05 > Alerte au soja mortifère

Pauline Ibgui Lycée franco-allemand, Buc (78)

11h20 > La mutilation est encore légale !

Eponine Magnan Lycée André Theuriet, Civray (86)

11h35 > La mer, un cimetière

Safaa Marrakchi Lycée Jean-François Oberlin, Strasbourg (67)

11h50 > Carton rouge !

Florian Strehaiano Lycée Jean Guéhenno, Fougères (35)



14h > Quand la vie vaut moins que la tradition...

Raphaël Ravenne Lycée Ambroise Vollard, Saint-Pierre (Réunion)

14h15 > Les "sugar daddies" : un sucre au goût bien amer

Paul Thomé, Grégoire Matron Institution Saint-Joseph, Le Havre (76)

14h30 > L’indésirable

Imane Ennajihi Lycée Charles de Foucauld, Lyon (69)

14h45 > Les anges de la rue

Thierno Diallo, Amadou Ly Lycée Albert Camus, Conakry (Guinée)

15h > Le prix de l’indifférence

Léna Huvé, Inès Fernandez Lycée Catherine et Raymond Janot, Sens (88)

15h15 > La poule et le renard

Joris Bernard Lycée du Castella, Pamiers (09)

15h30 > Un destin tragique

Yéter Kara Lycée Marcel Pagnol, Marseille (13)

15h45 > Délibération du jury

Vote du jury lycéen

17h > Remise des prix