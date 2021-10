Vos idées de sorties du week-end du 1er et 2 février

MANCHE



Tout ce week-end, les professionnels du mariage et de la fête vous donnent rendez-vous à la salle Victor Hugo à Avranches. Vous y verrez des fleuristes, des photographes, des bijoutiers, des traiteurs. Des défilés sont prévus le samedi et le dimanche. 2 lunes de miel sont à gagner, l'une à Venise, l'autre à Vienne. L'entrée est de 4€.

Avec Baila Salsa Cherbourg Manche et Salsa hora, direction les Caraïbes ce week-end pour découvrir ou progresser en danse Latine. Au total 8h de stage de salsa et de bachata pour tout niveau samedi et dimanche. Comptez entre 10 et 50 euros pour y participer.

Participez à la seconde édition du concours d'images nature du festival festibaie et tentez de remporter le grand prix de 700€ ! Plus de 4000€ de prix au total dans 9 catégorie différentes. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 23 février 2014 en vous connectant sur www.festibaie.org

CALVADOS

Samedi, c'est la 3e édition de "la Battle la relève" au Conservatoire de Caen. Une grande nouveauté pour cette édition 2014 : un battle exhibition en breakdance en crews de 6 juniors qui représenteront la France et l'Europe. 50 jeunes danseurs et danseuses sont sélectionnés pour participer à cette manifestation. Plus d'infos sur www.battle-lareleve.fr

Jusqu'à dimanche assistez au festival Ouistreham Jazz Escales et laissez-vous emporter par plusieurs concerts aux couleurs classiques et Jazz au centre socioculturel et cinéma Le Cabieu. La billetterie est ouverte à l'office de tourisme de Ouistreham vous pouvez également passer par le réseau Francebillet et Ticketnet.

Concours de plaidoiries à Caen, tout ce week-end. Lycéens, éléves avocats et avocats plaideront pour la défense des Droits de l'Homme à la barre du Mémorial de Caen. A noter, la présence de Christiane Taubira, ministre de la justice qui présidera ce concours. Plus d'infos sur www.tendanceouest.com

ORNE

Tout ce week-end, c'est la 26ème édition du salon habitat et intérieurs à la Ferté Macé. Quatre espaces réunissant tous les acteurs de l'habitat, de l'immobilier et de la décoration, s'exposent à la salle omnisports. L'entrée est à 2€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Samedi, la ville de Sées propose un nouveau concept musical à destination de la jeunesse et de tous ceux qui aiment la musique : «1 soirée, 2 concerts». Vous pourrez découvrir deux groupes. L'un alençonnais, The Hypes, l'autre européen, La Cafetera Roja, c'est une soirée rock et hip-hop. Rendez-vous à 20h30 au Centre polyvalent de Sées. L'entrée est de 8€.



L'asso le Classe à St Hilaire sur Risle vous propose un concert ce samedi, c'est un bal rock'roll avec Los Angelas. L'entrée est de 10€ avec une boisson et c'est gratuit pour les moins de 17 ans.



Samedi, soirée chandeleur au théâtre de la cidrerie du Perche. A partir de 19h, vous pourrez manger une collation en écoutant de la musique de Louisiane. Le concert est à 20h30. L'entrée est 13€ par personne. Il est conseillé de réserver avant de venir.