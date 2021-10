Sortir dans le Calvados : jeudi 30 janvier

Si vous êtes fans de la musique de The Cure, Archive, Placebo, Garbage ou Radiohead retrouvez Drytown Project en concert vendredi soir au Gambrinus à Vire à partir de 21h30 après une première partie du groupe Sève.

Préparez-vous à sortir au Cargö à Caen pour "le week-end commence ici" édition 2014. Ve,dredi soir à partir de 21h30 retrouvez sur scène : LES BRAQUEURS ET MIMI DE MONTMARTRE / LITTLE CLARA ET LES CHACALS DJ SETS : VICTOR VERTIGO / THIERRY STEADY GO / BLACK PEARL / BLACK SAMURAI / SACHA DISTILLE / LE PACHA / THORSTEINN / MC SIMCA ou encore SLIM GARFUNKEL. Les traditionnels Fish and Chips vous attendront sur place pour tenir jusqu’au bout de la nuit.