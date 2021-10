La mort de Carrier est "un meurtre prémédité"

Le député-maire PS d'Alencon Joachim Puyeo à "l'impression que ce torpillage a été prémédité" et l'élu de comparer la liquidation judiciaire a un accident mortel. Non, renchérit le vice-président UMP du Conseil général de l'Orne, Jérome Nury, "c'est un meurtre prémédité". Il ajoute : "Il faut que les holding assument leurs responsabilités financières et humaines".

Le vice-président du Conseil regional Laurent Sodini exprime "son état de sidération", son souci de solidarité avec Alencon, avec les 180 salariés. "Je ne suis pas convaincu que les frères Ringeard aient tout fait pour rendre possible une reprise" ajoute Jérome Nury.

Pour Joachim Pueyo "on a été roulé dans la farine". Le préfet de l 'Orne Jean-Christophe Moraud parle lui de "crash industriel", soulignant les "très sérieuses interrogations de la procureure de la République sur certaines opérations de gestion", et de commenter : "La dégradation a été au minimum: masquée". "Compte-tenu des moyens qu'ils ont, ils auraient pu redresser", conclut Joachim Pueyo: