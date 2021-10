Carburant, voitures, GPS : 15 mois de prison pour vols

L'homme de 35 ans présent à la barre du tribunal de Cherbourg, lundi 27 janvier, a déjà 3 mentions à son casier judiciaire. Il est Marocain, en situation irrégulière, et est poursuivi pour divers vols, principalement sur la région de Cherbourg mais aussi près de Bayeux.

Le 11 janvier dernier, à Cherbourg, l'homme tente d'ouvrir les voitures garées dans une rue. Lorsqu'il parvient à monter dans un véhicule pour fouiller la boîte à gants, les policiers l'interpellent. Il affirme avoir pénétré dans le véhicule pour y dormir, mais dans son sac la police découvre lunettes et baladeur de marque, GPS, téléphone portable, carte bancaire...

Second épisode, à la fin du mois d'octobre 2013, la voiture d'un Equeurdrevillais disparaît, tout comme ses clefs, rangées dans l'entrée de sa maison. La voiture est repérée trois jours plus tard grâce au système Lapi (Lecture automatisée des plaques d'immatriculation) qui permet de repérer les véhicules volés. En 72 heures, elle a roulé 1500 kilomètres ! Là encore, une excuse : il aurait trouvé les clefs sur la portière...

Un plein de 95 euros pas payé

Dernier fait en date, le 20 janvier dernier. Il dérobe une voiture et embarque 3 mineurs de sa connaissance, âgés de 12, 14 et 17 ans. Avec eux, ils fait un virée à Rouen. Il s'arrête à Vaucelles, près de Bayeux, pour faire le plein d'essence, 95 euros... qu'il ne paye pas ! L'homme sera identifié grâce aux empreintes retrouvées dans le véhicule volé puis abandonné, et aux vidéos de surveillance de la station.

Pour ces vols ainsi que le port d'un couteau et la conduite d'une voiture sans permis, il écope de 9 mois de prison ferme, assortis d'une révocation d'un précédent sursis de 6 mois, soit au total 15 mois de prison ferme. Il est maintenu en détention.