Confidences humaine et spirituelle avec Roland Giraud

C'est très tôt que Roland Giraud s'intéresse à la comédie et commence à prendre des cours de théâtre dans les années 60. Il enchaîne différents emplois de figurants ou encore de doubleurs avant d'entrer dans la troupe de Coluche en 1971. C'est également à cette époque qu'il se lie avec la troupe du Splendid dont le théâtre faisait face à celui de Coluche. Jean-Marie Poiré lui offre la notoriété en 1983 dans un "film de copains", Papy fait de la résistance. Trois hommes et un couffin de Coline Serreau, plus grand succès de l'année 1985, en fait un des acteurs les plus populaires des années 80.

Après "Avis de Tempête" en 2004 et "Délits de fuite" en 2006, vous le retrouverez en ce moment sur les planches avec la pièce "Bonté Divine" de Frédéric Lenoir