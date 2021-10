Le député Christophe Bouillon avec Hollande en Turquie

Christophe Bouillon, député PS de Seine-Maritime et maire de Canteleu jusqu'aux prochaines municipales, accompagne le chef de l'Etat dans sa visite officielle en Turquie, ces 27 et 28 janvier, en tant que président du Groupe d'amitié France-Turquie à l'Assemblée nationale. "La Turquie est un acteur économique et diplomatique majeur de la région, il était donc important que le président de la République s’y rende", a exprimé le député, dans un communiqué.