Sortir dans la Manche : mardi 28 janvier

A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est vous l'artiste avec les EssenCiels au théâtre Roger Ferdinand et à la salle Allende à Saint-Lô. Retrouvez plus d'infos sur www.lesessenciels2014.com

Profitez encore du festival la Tête ailleurs à Avranches. Au programme des films, des conférences et des animations.Toutes les animations proposées à la Bibliothèque Intercommunale et au théâtre sont ouvertes à tous et gratuites.

Ce jeudi allez voir le film "Les Contes de la lune vague après la pluie", un thriller sur le Japon du VIème siècle. Les séances au cinéma Le Star sont à 5 € si vous êtes adhérents, lycéens… sinon c'est 7 €.

Vous êtes un groupe ou un artiste de la région ? Vous écrivez vos textes, vous chantez vos propores chansons ?Le groupe gagnant jouera sur la scène du festival Papillons de Nuit (les 6,7 et 8 juin à Saint-Laurent-de-Cuves), gagnera 1 journée d'enregistrement au Studio Pick-Up à Caen et la diffusion de son single sur Tendance Ouest.

Inscrivez-vous au Tremplin Tendance Ouest Papillons de Nuit.