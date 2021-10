Alençon, salle comble pour le concert de Tendance Ouest

La communauté urbaine d'Alençon avait accepté de mettre à disposition de la radio Tendance Ouest sa toute nouvelle salle du Parc des Expositions pour organiser un Tendance Live.

C'était la première fois que la 1ère radio régionale de Normandie proposait un grand concert gratuit dans la ville préfecture de l'Orne. La population a répondu présente, obligeant même Tendance Ouest a joué à guichet fermé. La direction de Tendance Ouest indique que " la réussite de cette première à Alençon en appelle d'autres... dans cette ville" sans préciser de calendrier.

Ycare, Noa Moon, Dj Assad, Elephant, Mickaël Miro, As Animals, Maude, le Trottoir d'en face, Da Silva et Muttonheads ont assuré le show animé par wilfried et Ilias.

Ambiance... avec la vidéo concoctée par Rodolphe

Photos Agathe JUHEL - Alençon