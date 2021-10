8 blessés dans deux accidents de la route dans le Calvados

Deux accidents de la route, ce dimanche 26 janvier, en après-midi sur les routes du Calvados.

A 13h00, à Reux près de Pont-l’Evêque, sur la RD 118, une collision entre deux voitures. Un jeune conducteur âgé de 18 ans, seul à bord de son véhicule a été grièvement blessé. Dans la seconde voiture impliquée, une femme et un homme âgés d’une quarantaine et d’une cinquantaine d’années ont été blessés plus légèrement.

Second accident de la circulation à 16h00, une autre collision entre deux voitures, à Fontaine-Henry, près de Caen sur la RD 141. Ici 5 jeunes âgés de 24 à 27 ans ont été blessés. L’un deux bloqué dans l’habitacle d’une voiture impliquée a été délivré par les sapeurs-pompiers.