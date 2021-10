Le bilan est globalement positif, sauf pour les cambriolages, qui sont en hausse pour la 5ème année consécutive, en zone rurale. L'Orne est difficile à contrôler avec un territoire très rural, très grand, à l'habitat très dispersé; un gendarme ornais a 2 fois plus de territoire à surveiller qu'1 de ses homologues du Calvados ou de la Manche.

Jean- Christophe Moraud, Préfet de l'Orne :

Les chiffres de la délinquance 2013 dans l'Orne Impossible de lire le son.

La frange « est » de l'Orne : Pays d'Ouche et d'Auge, les plus proches de la région parisienne et de Dreux, sont les plus touchées par les cambriolages :

Les chiffres de la délinquance 2013 dans l'Orne Impossible de lire le son.

Les forces de l'ordre appellent les ornais à témoigner : c'est parfois ce qui permet d'avoir les 1ers indices pour débuter une enquête :

Les chiffres de la délinquance 2013 dans l'Orne Impossible de lire le son.

Dans l'Orne en 2013, les violences physiques sont en baisse, malgré une persistance du haut niveau de la délinquance sexuelle.

L'implication de mineurs, même si elle est en baisse, reste préoccupante.

Atteintes volontaires à l'intégrité physique : -1.23%, 1445 faits constatés; dont 877 violences physiques non crapuleuses, 150 violences sexuelles, 100 violences crapuleuses, 189 conflits dans le cercle familial.

Atteintes aux biens: -3.74% (-14.9% en zone urbaine / + 6.20% en zone rurale) 5578 faits constatés; dont 1194 cambriolages (467 en résidences principales / +72.65% en résidences secondaires), 1234 vols liés à l'automobile et aux 2 roues.

Escroqueries et infractions économiques (chèques volés, arnaques internet, CB volées) : +9.54%. Sur cet aspect, l'Orne se situe au 53ème rang national.