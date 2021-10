Saint-Lô : Les EssenCiels

Vendredi 31 janvier



18h : inauguration avec Jayce Allisson musicien folk, 20h : performance live vidéo et de sculpture plasmapping (face au théâtre) et à 20h30 : dîner découverte concocté par Mickaël Marion en musique (50€ / personne).



Samedi 1er février



11h : déambulation dans le quartier des artistes (salle Allende, galerie du théâtre) et divers ateliers, 15h : danse contemporaine, chorale, scène ouverte (au théâtre) et à 21h : concert de This is the Kit (folk rock) et Les Saint Sauveurs.



Dimanche 2 février



11h : démabulation dans le quartier des artistes (salle Allende, galerie du théâtre), 15h30 : danse contemporaine, concert This is the Kit suivi de la Compagnie Norkito (au théâtre).



Plus d'infos ICI



Ecoutez, Patricia Lecourtois, membre de l'organisation.

