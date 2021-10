La touche gagnante : les cadeaux du 27 au 31 janvier !

Chaque jour entre 17h et 17h30 jouez à La Touche Gagnante, appuyez sur l'un des chiffres de votre téléphone entre 1 et 9 et découvrez le cadeau se trouvant derrière cette touche !

Attention, notez les chiffres choisis chaque jour, car la touche reste vide jusqu'au lundi suivant! ;)

A remporter cette semaine:

un coffret spécial comédie romantique avec 3 DVD (Paris-Manhattan avec Patrick Buel et Alice Taglioni – Un Prince Charmant avec Vincent Pérez et Vahina Giocante – Amour et Turbulences avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier.

un coffret Golf avec 1 livre illustré sur des méthodes infaillibles pour progresser, 10 tees, 1 compteur de score et 3 balles de golf

Bonne chance et à lundi ! Appelez le 0892 23 73 38 dès le lancement du jeu avec Ilias cette semaine.